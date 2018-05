“Grazie 118 mi avete salvato la vita” ci scrive il genero del brasiliano salvato a Positano

Positano. Una bella notizia per la perla della Costiera amalfitana e per la sua immagine all’estero e sopratutto per il gran lavoro dei medici e dello staff del Pronto Soccorso che opera in questa difficile area della Costa d’ Amalfi che avrebbe bisogno di potenziare ambulanze e personale

Ci scrive il genero del signore Brasiliano, che lo scorso mese di aprile è stato salvato dal pronto intervento del 118 di Positano con i volontari del soccorso della Croce Rossa.

“Grazie mille avete salvato la vita a mio genero” ci dice ” inoltre volevo anche ringraziare il dott. Siniscalchi e il suo team. Mio suocero ha avuto un intervento catartico ,e si sta riprendendo molto bene”

L’equipe era guidata dal dottor Siniscalchi dotata di defibrillatore, ha recuperato tempestivamente l’uomo che è stato portato in eliambulanza all’Ospedale di Salerno. leggi tutto l’accaduto qui

Complimenti anche da Positanonews