GRANDE FESTA DELL’ARCHITETTURA E DELL’ARCHEOLOGIA AD ATENE

In occasione dell’ International Festival of Architecture Schools – IFAS 2018, la redazione cultura di Positanonews, invitata, ha seguito gli importanti lavori e testimoniato la stretta connessione con il nostro territorio.

Le edizioni precedenti si sono svolte nell’area di Corinto, e nel corso dei sei anni sono stati forniti agli amministratori del territorio svariati progetti di integrazione,valorizzazione e vivibilità dell’esteso territorio, coordinando le varie aree archeologiche, il canale, i servizi e il fronte mare, per offrire alla cittadina una riorganizzazione territoriale per una più facile fruizione. Per il 2018, il festival si è spostato a Maroussi, area periferica di Atene, importante nodo di svincolo autostradale e ferroviario, nonchè sede della cittadella olimpica. Il tema IFAS 2018 è proprio CITTA’ DI PERIFERIA, come ridare dignità e identità ad un luogo e ai suoi abitanti, fino ad oggi prioritariamente strumentalizzati. La cittadella olimpica, dopo Atene 2004, è oggi,quasi abbandonata del tutto, il fiume, che dava origini alla città di Maroussi, è stato abbandonato, e altre importanti peculiarità ambientali , paesistiche e archeologiche soprattutto.

La sesta edizione del festival internazionale delle scuole di architettura Ifas 2018 sarà frequentata da diverse scuole delle aree culturali arabe e occidentali:

