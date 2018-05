GRAGNANO. PARTITI I LAVORI PER LA NUOVA RETE IDRICA IN VIA BAGNUOLI PROSEGUE LA COLLABORAZIONE TRA GORI E COMUNE

Ieri mattina sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova rete idrica di via Bagnuoli. L’opera che sarà completata tra circa un mese consentirà di superare gli atavici problemi di distribuzione idrica in zona, attualmente affidata ad una vetusta condotta in ferro a vista che risale a tanti decenni fa. GORI provvederà alla messa in esercizio di una nuova condotta in ghisa sferoidale per una lunghezza complessiva di circa 450 metri e si occuperà inoltre di realizzare i relativi allacci di utenza in pead corazzato, garantendo al sistema di distribuzione una stabilizzazione definitiva. L’amministrazione comunale, invece, si occuperà della ripavimentazione del tratto interessato dai lavori. Prosegue, quindi, la sinergia tra Comune e GORI che negli ultimi anni sta consentendo un miglioramento delle infrastrutture idriche cittadine. Al completamento dei lavori su via Bagnuoli, infatti, sarà la volta di via dei Campi, spesso interessata da perdite alla rete idrica. Anche qui GORI provvederà alla posa di una nuova condotta in ghisa sferoidale, eliminando definitivamente la problematica delle dispersioni idriche e consentendo un potenziamento della distribuzione. Quest’ultima opera durerà circa 30 giorni e segnerà un ennesimo tassello per il miglioramento del servizio idrico integrato nel Comune di Gragnano.

“Cercheremo di completare i lavori nel minor tempo possibile – spiega il presidente di GORI, Michele Di Natale – al fine di non arrecare troppi disagi ai cittadini delle zone interessate. Continuiamo, quindi, ad operare nell’ottica di garantire un servizio efficiente e di sempre maggiore qualità”.

“L’Amministrazione Cimmino – aggiunge Annamaria Somma, assessore ai Lavori Pubblici – ha approvato e affidato nel Dicembre 2017 il progetto per i Lavori di manutenzione straordinaria in conglomerato bituminoso della strada. Al fine di operare una riqualificazione completa e definitiva si è lavorato con il Presidente del Consiglio per indurre Gori ad anticipare l’avvio dei lavori già programmati per la realizzazione della nuova rete idrica di via Bagnuoli. In questa prima fase quindi Gori provvederà alla messa in esercizio di una nuova condotta idrica di circa 450 m mentre nella fase immediatamente successiva il Comune provvederà al rifacimento della pavimentazione in asfalto mediante i lavori già appaltati e pronti a partire”.

“Al completamento di via Bagnuoli – conclude il presidente del consiglio comunale, Aniello D’Auria – la Gori provvederà anche alla realizzazione di una nuova condotta idrica in Via dei Campi dove da tempo i cittadini lamentano un grave disagio dovuto al chiaro sottodimensionamento della condotta esistente. Tali interventi confermano il pressing costante che questa Amministrazione opera nei confronti dell’Ente gestore affinché vengano superate tutte le inefficienze che si presentano sul territorio”.