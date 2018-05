Governo, il film della giornata

La crisi politica italiana non è ancora risolta: il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è al lavoro. Ma resta il punto interrogativo sui nuovi scenari, in bilico tra un nuovo governo e le elezioni a breve termine.

18.45 – Di Maio in diretta Fb: Cottarelli non ha i numeri, goerno politico con Savona ma non all’Economia

18:07 – Ancora un nulla di fatto oggi per il governo: il Colle non forza i tempi. Cottarelli per ora non scioglie la riserva

18:03 – Spread Btp Bund chiude in calo a 247 punti base

17:55 – Il leghista Giancarlo Giorgetti non è andato al Quirinale e non è previsto che vada

17:41 – Piazza Affari chiude a +2,09%

17:20 – Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è salito al Quirinale per un colloquio informale con il presidente Sergio Mattarella

17:08 – Il leader dei 5 stelle Luigi Di Maio si è recato nel pomeriggio al Quirinale

15:37 – Salvini: ‘O si beccano il programma e la squadra che abbiamo presentato oppure facciano altro e ci facciano votare’

15:19 – Aut aut di Di Maio: ‘Governo politico o voto’

13:39 – Piazza Affari accelera ulteriormente a metà seduta e, complice lo spread in calo sotto i 250 punti, sale del 2% a 21.777 punti

11:40 – Lega: non ostacoleremo soluzioni rapide per affrontare le emergenze ma ridiamo la parola agli italiani il prima possibile

11:33 – Cottarelli: Sono emerse nuove possibilità per la nascita di un Governo politico. Questa circostanza ha indotto – d’intesa con il Presidente della Repubblica – ad attendere gli eventuali sviluppi

10:34 – Salvini: ‘Di Maio riapre? Non siamo al mercato. Alle elezioni il prima possibile ma non a Luglio. Chiederemo l’elezione diretta del presidente della Repubblica

9:47 – Cottarelli rientra a palazzo Montecitorio dal Quirinale

9:34 – Il capogruppo della Lega, Gian Marco Centinaio: ‘Per noi resta Savona il ministro proposto all’Economia’

8:50 – Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli va al Quirinale per un incontro informale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella

