Governo, Conte ha rimesso lʼincarico. Mattarella convoca Cottarelli

Il premier incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al presidente Mattarella, che ha convocato per lunedì mattina Carlo Cottarelli, l’ex commissario alla spending review del governo Renzi. Decisivo il nodo sul nome di Savona. “Ho accettato tutti i ministri tranne quello dell’Economia. Ho chiesto un autorevole esponente politico della maggioranza, ho registrato con rammarico indisponibilità ad ogni altra soluzione”, ha sottolineato il Capo dello Stato. M5s e Fdi ragionano sull’impeachment.

“Io devo firmare” i decreti per le nomine dei ministri “assumendone la responsabilità istituzionale, in questo caso il presidente della Repubblica svolge un ruolo di garanzia che non ha subito né può subire imposizione” afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha inoltre spiegato che fra i suoi doveri c’è anche quello di “essere attento ai risparmi degli italiani”.