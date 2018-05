Ecco il governo Conte: Esteri a Giansanti, agli Affari regionali il leghista Fontana

La caccia a nomi autorevoli da inserire nell’esecutivo è andata avanti sino a ieri sera. Chiuso nell’ufficio di Montecitorio il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha continuato a lavorare per cercare di mettere insieme un puzzle facile per le caselle meno delicate, ma sempre più complicato quando si arriva a toccare i ministeri chiave del Paese.

Le conclusioni della riunione in via Bellerio non hanno aiutato Conte a risolvere il problema principale. Matteo Salvini insiste per avere Paolo Savona al ministero dell’Economia e la stessa indicazione, seppur con toni meno ultimativi, è arrivata anche dal M5S. Conte starebbe comunque cercando soluzioni. Magari cercando di spostare Savona agli Affari comunitari dove sarebbe dovuto andare Moavero Milanesi.

