GORI PRESENTATA A ERCOLANO “MYGORI”

Ercolano. Uno sportello telematico per dire addio alle code: da oggi le bollette dell’acqua si pagano on line. Svolta hi-tech per Gori, l’azienda che si occupa della gestione ottimale delle risorse idriche nell’ambito sarnese-vesuviano: presentata ieri mattina a Ercolano «MyGori», una sezione virtuale dell’area clienti che consentirà agli utenti Gori di realizzare le classiche operazioni da sportello con un semplice clic. Pagare le bollette, comunicare l’autolettura, fare la voltura o chiedere un rateizzo: i servizi tradizionali sbarcano on line. «È possibile avanzare qualsiasi istanza senza dover più andare fisicamente agli sportelli: in questo modo il cittadino risparmia tempo prezioso da dedicare a se stesso», è stato spiegato ieri in conferenza stampa. Basta connettersi al sito www.goriacqua.com e accedere all’area clienti MyGori: comodamente da casa si potranno richiedere una nuova attivazione della fornitura idrica, la voltura, il subentro, il pagamento delle fatture, il rateizzo, l’autolettura del misuratore o l’attivazione della domiciliazione bancaria.

«Con MyGori tutte le pratiche verranno lavorate end to end, ossia avviate e concluse dall’utente direttamente online», hanno spiegato il presidente Michele Di Natale e l’amministratore delegato Claudio Cosentino. Mai più file agli sportelli e maggiore valore al tempo: una piccola ma grande rivoluzione cibernetica che permetterà ai consumatori di gestire i propri conti con mouse e computer. «Per informare la cittadinanza verranno utilizzati diversi strumenti: avvisi e spot video veicolati sui siti web, sui social network, con spot radiofonici e manifesti», è stato sottolineato. Un approccio più dinamico da parte dell’azienda che ieri mattina a Villa Campolieto, presente anche il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, ha presentato un logo 2.0: il blu del mare e l’arancione del sole d’estate sono i colori scelti per accompagnare la Gori nel futuro. «È una nuova identità visiva che comunica una maggiore contemporaneità e una grande apertura verso gli utenti: il nostro è un sistema aperto, in una dinamica di scambio e miglioramento continui».

«Nuovo è la parola che ci caratterizza – ha spiegato il presidente Di Natale – Nuovo è il logo, ma anche il servizio: una rigenerazione aziendale che pone al centro il benessere dell’utente. Come azienda abbiamo apportato innumerevoli innovazioni alle infrastrutture, con l’obiettivo di ammodernarle. Ma per essere davvero efficaci queste azioni ci deve essere la sensibilizzazione delle istituzioni, mettendo sempre al centro il cittadino». «Uno dei nostri obiettivi – ha aggiunto l’ad Cosentino – è investire in tecnologia, con un rinnovamento dei sistemi che ci consenta di adeguarci ai tempi e alle esigenze degli utenti. Lo sportello on line MyGori sarà in grado di rendere attivi tutti i servizi dello sportello fisico, ma in maniera decisamente più snella e più veloce». «Stiamo entrando in una nuova era di Gori – ha concluso Mara De Donato, responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione – Saremo sempre più vicini alle persone attraverso la nostra presenza sui social e le nuove modalità comunicative, interattive e moderne». ( Articolo di Francesca Raspavolo, Il Mattino. Video di Torre Channel )