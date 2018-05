GORI – Bandiere Blu 2018 “Grande soddisfazione soprattutto ai Comuni di Anacapri e Massa Lubrense dove da anni contribuiamo al corretto funzionamento idrico”

Accogliamo con particolare soddisfazione l’importante riconoscimento che la FEE ha concesso ai Comuni di Sorrento e Piano di Sorrento, frutto anche del lavoro di GORI in sinergia con le amministrazioni comunali per le opere di separazione delle reti fognarie bianche da quelle nere, che ha consentito un considerevole miglioramento della qualità delle acque marine dei Comuni interessati. Allo stesso modo apprezziamo la conferma della bandiera blu per i Comuni di Anacapri e Massa Lubrense, dove da anni ormai GORI contribuisce attraverso il corretto e costante funzionamento degli impianti di depurazione delle acque. L’obiettivo, adesso, in sinergia con tutti i soggetti interessati, in primis la Regione Campania, è quello di aumentare la pattuglia dei Comuni con Bandiera Blu della Penisola Sorrentina e della Costa Vesuviana, dando il meritato lustro a territori che hanno litorali di una bellezza non inferiore a quelli di altre zone della Campania e d’Italia.