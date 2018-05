Gli auguri di buon compleanno al direttore di Positanonews Michele Cinque

Sentiti auguri di buon compleanno al direttore di Positanonews sempre attivo e dinamico in giro alla ricerca di news del territorio pronto sempre a combattere in prima linea per i problemi del territorio attraverso un informazione chiara e pulita noi collaboratori cosa possiamo dire “Sei un Grande Michele”

Felicissimi auguri di buon onomastico da tutta la redazione Positanonews AUGURI!!!!!!!!!