Futuro Napoli: sogni Conte e Ancelotti, idea Giampaolo

Il dopo Sarri è già nei pensieri di Aurelio De Laurentiis. Di certo, non si farà trovare impreparato. Se l’incontro

tra i due avrà una conclusione positiva, allora il problema nemmeno se lo porrà, il presidente. Diversamente, ha

già un progetto alternativo per sostituire l’attuale allenatore. Un piano fatto di suggestioni,di sogni da accarezzare e di una condizione molto più vicina alla realtà. Con Antonio Conte parla spesso, De Laurentiis.I due si scambiano pareri,commentano i risultati del Napoli e l’andamento del campionato.L’ex allenatore della Juve rappresenta più di una suggestione per il dirigente napoletano,lui lo vedrebbe bene sulla panchina del suo Napoli per dare continuità al progetto,che vorrebbe vincente dopo anni di crescita e investimenti.Un rapporto di amicizia che De Laurentiis intrattiene pure con Carlo Ancelotti, un’altra forte suggestione. Ma sia Conte sia l’ex allenatore del Bayern, hanno

ingaggi impossibili, che superano i 10 milioni di euro a stagione, cifre che non rientrano negli standard del Napoli.

L’idea del presidente sarebbe quella di affidare il futuro prossimo ad un allenatore importante,così come fece per il

dopo Mazzarri, quando ingaggiò Benitez. Ma l’aspetto economico,probabilmente, non consentirà che si vada oltre la

semplice suggestione.

SOLUZIONE ITALIANA E’ quella più probabile, nel senso cheDe Laurentiissta seguendo con interesse Marco Giampaolo, il tecnico della Samp. Con lui, si potrebbe dare continuità all’attuale progetto tecnico, si potrebbe

insistere con il 4-3-3: fu proprio Sarri a suggerire al presidente dell’Empoli, Corsi, ilsuo successore. E anche a Napoli

potrebbe avvenire la stessa cosa, anche se il presidente continua il casting personaleseguendo pure Simone Inzaghi:

in questo caso ci sarebbe da trattare con Lotito e l’operazione non si presenterebbe semplice. Qualche informazione

l’ha chiesta anche sul tecnico della Spal Leonardo Semplici.In pole position,tuttavia,resta Giampaolo che il presidente Ferrero lascerebbe libero di andare. Per il Napoli sarebbe una nuova scommessa dopo quella vinta con Sarri.

IN EUROPA Gli interessi delpresidente sono concentrati, in parte, anche in Europa. A lui piace Emery che aveva già contattato per il dopo Benitez: lo spagnolo gli disse no scegliendo il Psg. Sul suo taccuino c’è anche il nome di Paulo Fonseca, l’allenatore dello Shakthar, che ha fatto fuori il Napoli dallaChampions.

Fonte:gazettadello sport