Furore, Marisa Cuomo azienda vinicola del 2017: vince il Leone d’Oro di Venezia

Una realtà imprenditoriale della Costa d’Amalfi, si sta facendo strada con grade determinazione: Marisa Cuomo di Furore si è aggiudicato il Leone d’Oro, conferito dal Comitato di Presidenza del Gran Premio Internazionale di Venezia. Un traguardo importante per la pluripremiata realtà del territorio, che si aggiudica in laguna il principale riconoscimento al valore imprenditoriale.

Giovanni Rana, il noto imprenditore emiliano, ha consegnato il premio direttamente nelle mani di Marisa Cuomo, che ha recuperato buona parte delle terrazze ed esposte al rischio di progressivo abbandono, per farne vini di assoluto pregio: dal mantenimento del paesaggio al rinvigorimento del tessuto socio-economico del territorio, grazie al recupero di ben dieci ettari di terreno, con questo premio ha vinto tutta la Costiera Amalfitana.

Infatti l’intero territorio della Divina sta godendo di grande consenso sulla qualità della produzione enologica, una grande scommessa per il territorio, che nella metà degli anni novanta, complice anche la volontà degli amministratori, si è dato nel 1995 la (DOC) Denominazione d’Origine Controllata Costa d’Amalfi. Marisa Cuomo, insieme ad altre località costiere come Tramonti e Ravello, stanno puntando fortemente sull’enoturismo, dove anche le cantine sono diventate un punto di approdo per l’enorme flusso turistico internazionale.

Questa è stata la motivazione che ha guidato l’organizzazione del premio, con cerimonia nel Centro Congressi Suite del Presidio Cornoldi, ad assegnare l’ambito Leone d’Oro della Serenissima all’Azienda di Furore: “Un’azienda che ha fatto della qualità e della valorizzazione del territorio le sue armi vincenti. L’azienda vinicola di Andrea Ferraioli e Marisa Cuomo si estende su dieci ettari. Uno spettacolo sorprendente è quello di una bottaia tutta scavata in roccia, sul mare di Furore, che ammalia lo sguardo e permette al prodotto di raggiungere uno standard di livello insuperabile. Un’attività che ha resa nota in ogni dove lo Costa. Proprio a Marisa, infatti, è stata fatta una grande sorpresa in occasione del nostro Premio. Oggi stesso la Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, ha colorato il cielo della Penisola Sorrentino – Amalfitana con quelli della nostra bandiera, che ha sventolato sui vigneti e sui terrazzamenti della Costa d’Amalfi. Un riconoscimento simbolico, dedicato a Marisa e Andrea, per aver portato il loro paese alle vette del turismo con conseguente crescita economica e produttiva dell’intera Regione. Il Leone D’Oro come migliore azienda va a Cantine Marisa Cuomo”.