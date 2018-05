Frontale a Nocera Superiore, morto dopo 20 giorni anche Gaetano Vitolo

Sale il bilancio delle vittime per il frontale avvenuto lo scorso 15 aprile a Nocera Superiore. Non ce l’ha fatta il 18enne Gaetano Vitolo di Sant’Egidio del Monte Albino, seconda vittima dell’incidente dopo la morte del 17enne Raffaele Rossi. Vitolo era ricoverato da 20 giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Tenuto in coma farmacologico, era stato sottoposto a due interventi chirurgici per ridurre un ematoma che si era formato nella scatola cranica. Sin dall’inizio le sue condizioni sono apparse disperate ai medici del presidio nocerino. Oggi è morto.Adesso a lottare per non morire c’è altro giovane della stessa comitiva rimasta coinvolta nell’impatto. Le sue condizioni destano ancora preoccupazione tra il personale dell’ospedale “Umberto I”.

