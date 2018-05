Fotografia di matrimoni: le nuove tendenze non amano le pose

Il matrimonio, si sa, rappresenta uno dei momenti più importanti della vita di una coppia, per questo è necessario che tutto sia pensato e programmato alla perfezione. Imprevisti e brutte sorprese non sono assolutamente richiesti, anzi sono veri e propri tabù.

Una figura che ha un ruolo prezioso in questo giorno è il fotografo che non soltanto deve essere in grado di realizzare scatti da sogno, ma deve anche saper cogliere l’attimo, il momento perfetto di uno scambio di sguardi, di un bacio, di un abbraccio. Insomma, deve saper essere opportuno e anche un po’ anticipare i gesti degli sposi come dei loro invitati.

Un matrimonio è un mix di emozioni, di sensazioni, ognuna delle quali va a esprimersi attraverso il linguaggio corporeo che soltanto un fotografo preparato riesce a immortalare.

Gesti, espressioni, cenni, fanno parte di quella che prende il nome di fotografia naturale, che come è semplice intuire dal nome non richiede artifici e che ha preso il posto di un altro tipo di fotografia di tendenza fino a qualche anno fa, sicuramente più artificiale e costruita.

Quella naturale, così come conferma Elia Vaccaro, fotografo di nozze a Napoli e in Campania, è oggi quella preferita da molte coppie che stanno per compiere il grande passo.

Come scegliere il fotografo di matrimonio

Una volta chiaro quale tipo di fotografia apprezziamo di più, è necessario affidarsi a un fotografo di matrimoni che sappiarealizzare attraverso le immagini ciò che è il nostro sogno romantico per il giorno del fatidico sì. Per sceglierlo è sempre consigliato fare una lista di nomi abbastanza lunga in modo da eliminare pian piano quelli che hanno qualche dettaglio che non ci convince. In questo modo sarà più semplice arrivare a una scelta definitiva che solitamente viene fatta su una rosa di due o tre nomi. Prezioso (e fatidico!) l’incontro con questi professionisti che sarà chiarificatore. La scelta deve ricadere su quello che sappia interpretare le nostre idee e i nostri desideri relativi alla fotografia di matrimonio. Se ciò non avviene, non sarà il professionista adatto a noi.

Un aiuto prezioso potranno darcelo anche gli scatti che quel fotografo ha già realizzato per altri matrimoni, così sarà facile capire se incontrano il nostro gusto personale o meno.

Dettagli di matrimonio oltre la fotografia

L’album fotografico ha un ruolo sicuramente molto importante, ma ci sono altri dettagli altrettanto preziosi che è necessario aver ben chiari.

Lo stile delle proprie nozze è uno degli elementi che vanno scelti prima di ogni altra cosa perché da questo dipenderà poi il resto come l’abito da sposa, il bouquet, i dettagli della sala e quant’altro.

L’altro dettaglio è la musica. Sapere se si preferisce una band dal vivo o un dj che pensi al posto nostro alla musica da passare, chiaramente decisa prima insieme, almeno per quanto riguarda il genere.

Qualunque siano gli elementi da scegliere è importante muoversi per tempo, ciò significa iniziare a programmare e chiedere info con largo anticipo.