Fossombrone (PU). “VOLTA E RIVOLTA. SGUARDI D’ARTISTA SUL SESSANTOTTO.”

Articolo di Maurizio Vitiello – “VOLTA E RIVOLTA. SGUARDI D’ARTISTA SUL SESSANTOTTO.”

VOLTA E RIVOLTA

SGUARDI D’ARTISTA SUL SESSANTOTTO

Galleria Elettra

Mostra a cura di

Andrea Baffoni, Pippo Cosenza e Andreina de Tomassi

Presentazione di

Andrea Baffoni

13 maggio – 28 luglio 2018

Volta, rivolta, inizia così il ritornello della canzone degli scariolanti, braccianti che a cavallo tra Otto e Novecento, durante i lavori di bonifica, trasportavano la terra per mezzo delle loro carriole.

“Volta e Rivolta” è la mostra che la Casa degli Artisti di Sant’Anna del Furlo ha organizzato per celebrare i cinquant’anni dal ’68

Per la prima volta, viene occupata la parte interna della Casa (cinque stanze), che, proprio grazie a questa mostra, si caratterizza come vero e proprio spazio espositivo: Galleria Elettra, per ricordare come lo stabile fosse un tempo abitato dagli operai Enel.

Sono ventotto gli artisti invitati (13 donne e 15 uomini) che si sono ispirati a quel periodo e che interpretano a proprio modo e con tecniche diverse le tematiche della mostra, spaziando dall’attenzione per la natura, a quella per l’essere umano, o anche al “rivoltare” come principio di cambiamento: un concetto astratto, come un gesto, un’azione il cui risvolto ci è ignoto

Ecco gli artisti in campo:

Rita Albertini, Pippo Atomare, Adriana Argalia, Annamaria Atturo, Toni Bellucci, Angelisa Bertoloni, Mario Boldrini, Giorgio Bronco, Claudia Corò, Umberto Corsucci, Pippo Cosenza, Yvonne Ekman, Leonarda Faggi, Guido Fei, Emanuele Giannetti, Hans Lammers, Ilaria Margutti, Paolo Massei, Patrizia Molinari, Cecilia Piersigilli, Achille Quattrini, Sisto Righi, Salvo Seria, Antonio Sorace, Patrizia Trevisi, Sabina Trifilò, Hai Wang, Yu Wang

INFO:

13 maggio – 28 luglio 2018

Galleria Elettra Parrocchia Sant’Anna del Furlo, 30 Fossombrone (PU) – Marche – Italia

Catalogo a cura di

Elvio Moretti

In collaborazione con Sant’Anna del Furlo – Fossombrone (PU) – www.landartalfurlo.it

Spazio 121 Galleria d’arte Via A. Fedeli 121 – Perugia – www.spazio121.it

Orari: tutti i giorni 10-18 (info: 342 3738966)

Per scaricare il catalogo della mostra clicca su:

http://www.landartalfurlo.it/wp-content/uploads/2018/04/CATALOGO-VOLTA-E-RIVOLTA-DEFINITIVO.pdf

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo Provincia di Pesaro Urbino. Marche. Italy.

Da vedere.

Maurizio Vitiello