Follia in provincia di Napoli: uccide la madre anziana e poi spara contro i Carabinieri

Mattinata molto concitata a Qualiano, Napoli.

Un 37enne del luogo, Pasquale De Falco, ha ucciso la madre anziana con cui viveva e poi si è barricato in casa. All’arrivo dei Carabinieri l’uomo, con un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre, avrebbe fatto fuoco contro le forze dell’ordine.

De Falco, disabile psichico, ha in un primo momento sparato la madre, fatalmente. Inizialmente si pensava che avesse ucciso anche il padre, ma la notizia è stata smentita: l’anziano è stato trovato poco lontano da casa dai Carabinieri, che l’hanno avvertito di quanto accaduto.

Al momento si sta provando a mediare con l’uomo, per convincerlo ad arrendersi. Non è escluso che la soluzione ‘estrema’ sia l’irruzione in casa. Vi terremo aggiornati.