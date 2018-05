Foggia-Salernitana, probabili formazioni: dubbi sul partner di Akpa Akpro. Di Roberto a sinistra

FOGGIA (3-5-2): Guarna; Tonucci, Camporese, Calabresi; Gerbo, Agazzi, Agnelli, Deli, Kragl; Nicastro, Mazzeo. A disp. Noppert, Tarolli, Figliomeni, Rubin, Loiacono, Celli, Ramè, Scaglia, Martinelli, Floriano, Beretta. All: Giovanni Stroppa

SALERNITANA (3-4-3): Radunovic; Mantovani, Tuia, Monaco; Casasola, Akpa Akpro, Odjer, Di Roberto; Rosina, Bocalon, Sprocati. A disp. Russo, Iliadis, Asmah, Popescu, Ricci, Kiyine, Signorelli, Minala, Gaeta, Orlando, Palombi, Rossi. All: Stefano Colantuono

ARBITRO: Sig. Francesco Paolo Saia di Palermo (Baccini/Colella) IV uomo: D’Ascanio

Penultimo appuntamento della stagione, tra due squadre che non hanno più tanto da chiedere a questa stagione. Da una parte il Foggia, al quale servirebbe un miracolo per approdare alla post-season (-5 dal Perugia), e dall’altra la Salernitana, arrivata a quota 51 dopo il successo casalingo con la Virtus Entella e dunque già matematicamente salva. Ma le sfide tra queste due squadre, nel corso degli anni, hanno dimostrato di avere una valenza ed un significato ben diverso da molte altre. Ed è anche per questo che i granata di Colantuono scenderanno in campo in uno Zaccheria infuocato. Il tecnico di Anzio ha deciso di lasciare a casa per motivi disciplinari Zito e Vitale, oltre ad Adamonis, l’acciaccato Schiavi e i lungodegenti Pucino e Bernardini. Sarà di nuovo 3-4-3, con Mantovani, Tuia e Monaco a protezione del serbo Radunovic. In mediana Odjer è in vantaggio su Signorelli per un posto accanto al riconfermato Akpa Akpro. Casasola e Di Roberto presidieranno invece le fasce. Pochi dubbi in attacco, dove ci sarà nuovamente il trio formato da Rosina, Bocalon e Sprocati.

Collaudato 3-5-2 per il Foggia di Giovanni Stroppa, che tra i pali dovrebbe nuovamente affidarsi a Guarna dopo aver dato fiducia nelle ultime settimane a Noppert. Davanti all’ex Bari ci saranno Tonucci, Camporese e Calabresi, con Gerbo, Agazzi, Agnelli, Dezi e Kragl in mediana. In attacco spazio al salernitano (ed ex di giornata) Mazzeo, il quale farà coppia con Nicastro.

