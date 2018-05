Fiorentina 3-0 Napoli. Fine di un sogno. Christian Mulier

Il Napoli non riesce ad accorciare sulla Juventus, che sabato ha vinto 2-3 a Milano, in una partita molto dubbia. I motivi di questa sconfitta sono vari: l’espulsione di Koulibaly nei primi minuti è sicuramente quello più importante. Il cambio Jorginho-Tonelli per difendere la zona lasciata da Koulibaly, ha spezzato il gioco che eravamo abituati a vedere; un altro motivo è psicologico. Il Napoli aveva il fiato sul collo, non poteva permettersi una sconfitta e questo ha reso la partita più nervosa. La superiorità numerica dei viola si è fatta sentire da subito, con il possesso palla nelle mani dei toscani fin dai primi minuti. Trova un Simeone in grande forma, che non sbaglia un colpo. Il Napoli ha affrontato una partita diversa dal solito, in tutte le partite il Napoli ci ha abituati ad un possesso palla a proprio favore, ma questo non è accaduto e ha modificato la partita. La Juve vola a +4 e ora il sogno sembra allontanarsi.

Christian Mulier