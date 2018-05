Festa a Vico, con Cracco per “Il Cammino di Seiano” il 5 giugno a Torre del Saracino

Vico Equense – Il menù del martedì di Festa a Vico è probabilmente il più ricco di sempre. Per il 5 giugno, infatti, Gennarino Esposito, chef due stelle Michelin della Torre del Saracino di Vico Equense, aspetta l’amico Carlo Cracco e tanti altri prestigiosi colleghi per compiere insieme “Il Cammino di Seiano”. Già perché sarà la splendida Marina di Seiano ad ospitare la serata conclusiva di Festa a Vico che proporrà uno street food di ineguagliabile qualità e poi la tradizionale “Dessert Storm”, per salutare la Festa con una tempesta di dolcezza. La presenza di Cracco, dopo quelle annunciate di Cannavacciuolo e Borghese per la serata di domenica 3 all’evento “I Professori all’Università”, impreziosirà ulteriormente la sedicesima edizione della kermesse vicana. “Sarà piacevole e divertente condividere questa esperienza con Gennaro – racconta Chef Cracco -, abbiamo pensato a qualcosa di veramente intrigante e vedrete che sarà una sorpresa gradita. Era da tempo che mancavo dalla Festa, sono felice di tornare a Vico per una serata speciale e in virtù delle finalità benefiche dell’evento”. Le donazioni (minimo 120 euro) saranno infatti ad appannaggio delle quattro Onlus amiche della Festa. Il “Cammino di Seiano”, che lo scorso anno ha richiamato quasi 4000 persone, si comporrà di 8 stazioni: le braci, la pizza, la pizza fritta, i fritti, il cus cus, l’etnico fusion, la pasta e i panini.

Circa sessanta gli chef che si diletteranno nello street food affinché gli ospiti della serata possano compiere una passeggiata tra i sapori in una location incantevole. Sarà, infatti, coinvolta tutta la Marina di Seieno, grazie anche alla disponibilità di tutte le attività commerciali dello splendido lungomare, fino all’approdo al complesso le Axidie che ospiterà la Dessert Storm. Lì, saranno circa in cinquanta – tra pasticcieri e pastry chef -, a rendere più dolce che mai l’ultimo momento della Festa, che scatterà alle 22.30 A pranzo, invece, sempre martedì 5 giugno, Gennaro Esposito aspetta nel suo ristorante, la Torre del Saracino, gli chef selezionati per l’evento “Una Promessa è una Promessa”. Una piacevole tradizione, ormai, quella di vedere all’opera nella cucina di Gennaro i giovani talenti del panorama italiano che da Festa a Vico spesso hanno poi spiccato il volo verso le…Stelle.