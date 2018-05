Festa di San Giorgio Martire: un’esperienza diversa con luminarie “Migliorelux”

TRENTOLA DUCENTA. Luminarie in pieno stile pugliese. È questa una delle novità del 2018 per la festa di “San Giorgio Martire”, vero e proprio clou del periodo estivo e punto d’incontro di numerosissimi fedeli.

Sarà “Migliorelux” la società fornitrice delle incantevoli luminarie che costelleranno il paese dal 25 agosto al 2 settembre. È la prima volta in assoluto che, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire, il comitato di Ducenta offre questa opportunità, a fronte di anni in cui, per assistere a questo spettacolo, era necessario recarsi altrove.

Uno stile che, per questione di maturazione storica collegata ai territori di appartenenza, ben si differenzia dalle luminarie offerte dal territorio campano. In questo senso, l’effetto ottico 3D la farà da padrone. Sono previste sorprese il 26 agosto ed il 2 settembre.