Questo paese, apertosi al culto di San Cataldo nel XV secolo

affonda le radici della sua cristianità nel tramonto stesso ,”””’ ‘

della più antica religiosità mediterranea, greca e latina. E.

Jstoria comune a tanti paesi e città, soprattutto di mare, sorti e : “‘viluppatisi ai più felici approdi di tutte le migrazioni del

”sacro e dell’umano, che intrecciano indissolubilmente le loro

· vicende, ricevendone mutuamente un senso. Storia evolutasi

con tutti gli incerti dovuti alle novità di ciascuna era, ma

·• dove ogni successione non fu mai senza eredità. Massa Lubrense

deve la sua ricchezza religiosa e civile all’essere stata,

‘Ùgni volta, un’avveduta e pia erede. Prime ad approdare, im;

p ropriamente, furono le Sirene, avendo spiccato un volo dai

· Ìù orientali recessi di questo mare. La loro musicale e fatale

.J;’.isonanza è ancora fresca nelle pagine dei poeti, da Omero

;):.I contemporanei, com’è calda nelle rocce che ancora sem”j;;

rano evocare di quel Syrenusion le suggestioni e il mito. Dal·

· a prora di Ulisse, poi, s’insediò qui Atena, la grande dea che contrassegnava, dopo un incalcolabile tempo di paure, le

pr ime vere e promettenti aperture a un mare destinato a diJv

entare la stessa via di una comune civiltà e di un generale

progresso. Numerose Dee-Madri accompagnarono i Greci nelle

loro migrazioni occidentali e, per quanto riguarda il litorale

‘ (Cibele Lobrine?) . Unico dio maschile Apollo, di cui rimase

‘il nome in Crapolla (akra Apollonos), spiaggia e rifugio di

·pescatori sul golfo di Salerno.

In epoca romana quest’Olimpo ellenico si arricchiva di

altre divinità importate dal patriziato che scelse questo paese

per sua residenza estiva. Vi sorsero, secondo la tradizione

letteraria, templi consacrati a Nettuno, a Giunone, ad Ercole

nella villa di Pollio Felice, oggi Puolo, mentre ritroviamo

Ecate ed Atena latinizzate in Diana e Minerva, la prima sempre

a Puolo, la seconda ancora sulla estrema Punta del Promunturium

Minervae, già Athenaion.

Questi culti nuovi caratterizzarono il primo secolo dell’Impero,

lo stesso che si apriva ai riti misterici dell’Oriente

e in particolare a quello di Mitra nonché al Cristianesimo.

Intanto una nuova religione di stato, quella augustale, con

il culto di Cesare e di Roma, conquistava e, con intolleranza

crescente, difendeva l’egemonia. In questa copiosa temperie

di culti pagani si inserisce il Vangelo di Cristo, la cui progressiva

affermazione dovette raggiungere ben presto la Penisola sorrentina,

se risponde al vero la tradizione di un passaggio dello

stesso apostolo Pietro, sbarcato a Crapolla alla volta di Sorrento

e, quindi, di Pozzuoli, con l’animo, il pensiero e la parola

rivolti a Roma.

Ad accogliere questo sacro retaggio fu innanzitutto il culto

alla Madonna, il cui primo tempio sorse alla Marina della Lobra,

dal che il particolare titolo, sulle rovine di quello che era

stato il santuario di Ecate e di Cibele, mentre eredi dei maschi

Apollo ed Ercole, furono, alla marina di Crapolla, San Pietr􀃚 e, alla marina di Puolo, Sant’Erasmo.

Da queste marine il culto cristiano si diffondeva a tutto

il territorio , caratterizzando il sorgere stesso di quella comu-

• nità che doveva, nel corso dei secoli, identificarsi nel titolo

lubrense, da quello della Lobra, ormai divenuto il secondo e,

forse, il più vero nome di Massa. Quest’ultimo, infatti, altro

non significherebbe clie l’antica unità fiscale di un insieme di

praedia non compresi nella municipalizzazione sorrentina, secondo

quella che era stata l’organizzazione coloniale agricola

romana nel tempo dell’Impero.

Mentre il culto di San Pietro rimaneva accentrato in Crapolla

e in quell’abbazia benedettina, celebre per ritiro dei

Folengo e per aver avuto abate commendatario Papa Clemen-

IX Rospigliosi, la Madonna della Lobra e Sant’Emsmo d’.-

. . · 0 i principali patroni dell’intero paese. Di questi ult1- v<‘l111van . d” . d culti però solo il primo si perpetuava nel nto 10- ,-:-‘ ‘JUI ue , ‘ . . e nello zelo dei vescovi, mentre Il secondo doveva cesano .

. a dopo tre secoli circa di già fervida devozione d1 ro, m

1 l ” tutto il popolo, il nostro San Cataldo, dopo a tras az10ne

Questa città, infatti, vive la protezione di San Cataldo da quando

le sue reliquie divennero, nella semplice fede del popolo,

. . ima nuova àncora cui affidare le superstiti speranze in un’epoca

·· timasta tra le più incerte e scoraggianti della sua storia.

Nel 1440 si vivono le ultime drammatiche vicende della

guerra dinastica tra Angioini e Aragonesi pe: la conquista della

corona di Napoli, destinate a precedere d1 poco, per Massa,

l’infeudamento al Correale, quando la «polacca » del massese

Cesare Starace approda alla Marina della Lobra con le reliqtìie

di San Cataldo portate da Taranto .

Cesare Starace, nativo del casale di Termini (era nipote

di quel Sergio venuto da Vico, nel ‘300, a costruirvi la Torre

di Minerva), fece erigere al Santo una cappelletta. Il luogo, detto

Lo Campo, non era lontano dalla sua casa, né dalla chiesa

parrocchiale di Santa Croce .

Da questo primo centro di devozione il culto cataldiano

ebbe una diffusione assai rapida in tutta la diocesi lubrense,

tanto che i Vescovi non aspettarono molto per accaparrarsene,

per la Cattedrale , ogni beneficio spirituale e materiale . Concorse

ad agevolare l’impresa la natura instabile di quel terreno

che, dal crinale delle Tore di Casa, discende a Nerano;

oggi questa zona viene chiamata « la frana ». E proprio una

frana dovette essere la causa del minacciato crollo di quella

prima cappella di San Cataldo, come pure del primo trasferimento

della preziosa reliquia . Un passo per ora breve che,

in attesa di promesse riparazioni, vedeva, già nella seconda metà del ‘500, quel « braccio » del Santo nella vicina Chiesa

parrocchiale . La cappelletta però non fu restaurata, com’è

testimonianza nella visita del Vescovo Asprelb, che nel 1587

la trovò quasi diruta.

Intanto anche la Chiesa di Santa Croce veniva ad affrettare

i progetti vescovili e il destino di una più onorata ospitalità

al Santo nel maggior tempio cittadino, nonché della

stessa gloria del suo patronato. Anche la Parrocchiale di Termini,

per nuovi movimenti del terreno, si lesionava paurosamente

nel 1609: e l’occasione fu colta dal Vescovo Quinzio.

I Terminesi si ribellarono, ricorrendo alla Curia. E questa,

con decreto del 10 agosto di quello stesso anno, stabiliva che

la reliquia rimanesse nella Cattedrale fino alla ricostruzione

dell’antica cappella nel Campo. Ma di questo tempietto, nel

1685, il Vescovo Nepita non ritrovava che pochi avanzi . La

Cattedrale di Massa era ormai da considerarsi la sede definitiva

di questo culto, tra la soddisfazione generale e con

buona pace degli stessi Terminesi, tornati intanto devotissimi

di San Costanzo, nella cappella che gli stessi Starace

con gli Amitrano e i Vespoli dello stesso casale, avevano co’.

struito all ‘altrettanto mitrato Santo, sulla cima orientale del

Canutario. 1

Nella Cattedrale cinquecentesca di Massa ‘ – la quarta

con la paleocristiana Lobra Vecchia, la medioevale dell’Annunziata

e quella, pure cinquecentesca, della Lobra Nuova –

la venerata reliquia, ad opera dello stesso Vescovo Quinzio

trovò una prima sistemazione nella Cappella dell’Ascensione:

•

1 Canutario: nome precedente del Monte San Costanzo (m. 498 alt,),

dovuto al suo aspetto glabro e bianco che lo faceva somigliare alla

testa dì un vecchio canuto.

2 Questa Cattedrale fu eretta vicino all’estaurita di Sant’Erasmo

<‘ apud locum Palmae, in hospitio S. Episcopi Lubrensis ». Mons. Geronimo

Castaldo (1506-152 1) pose la prima pietra il 25 marzo 1512.

L’edificio, di tipo basilicale a croce latina con transetto ed abside a

cupola (poi demolita), fu consacrato a fine lavori 1’8 luglio 1543 da

Mons. Pietro Marchesi (1521 – 1544). Un’epigrafe non più esistente ne

tramandava il ricordo ai posteri.

. . oggi di Sant’Anna.” Di_ qui, nel 1628, il Ve􀄱covo 􀃘entino !􀄲 tra’

sferiva in una mcchrn della Cappella d1 Sant Erasmo. Do;

po qualche tempo, però, essa dov􀄰va t􀄯rnai:e a.Ila Ca􀄮pella del·

l’Ascensione, divenuta, dopo la rmuncrn d1 G10vanm Romano

al suo juspatronato, Cappella di San Cataldo.

Bastarono pochi anni perché il paese riconoscesse nel

nostro Santo le virtù e le predilezioni di un nuovo celeste

protettore. La prima processione parve

_

propiziare 􀄭n’.attesissima

pioggia. E solo un popolo contadmo del meridione sa

quanto preziosa può essere «un’acqua di maggio » nel corso

di un’arida primavera. Alle processioni propiziatorie succedet·

tero quelle di ringraziamento; e furono le prime feste occasionali,

cui presto corrisposero quelle dell’ufficialità, con sempre

maggiore concorso della cittadinanza, del clero, delle autori

tà civili, celebrate puntualmente, dopo tridui e novene, alle

scadenze del calendario liturgico, tanto all’S marzo che

al 10 magg io. Intanto, 1’11 marzo 1640, per concessione della

Sacra Congregazione dei Riti ottenuta dal Vescovo Gallo, •

HANC AEDEM DEIPARAE GRATIARUM PARENTI SACRAM,

TRASLATAM A HIERONYMO CASTALDO

ANNO MDXII A MARIS LITTORE EPISCOPALI

SEDE IN CATHEDRALEM ERECTA A PETRO

MARCHESIO EPISCOPO A. MDXLIII VII JULII

CONSACRATAM; IAM PENE COLLABENTEM

MAURITIUS CENTINUS ASCULANUS EPISCOPUS

REPARATO FORNICE, CONFLATIS, AMPLIORIQUE

LOCO POSITIS ORGANIS, SUGGESTO ERECTO POPULEO

INSTAURATOQUE LAQUEARI ORNATAM IN HANC

FORMAM REDEGIT, ANNO SALUTIS MDCXXXI,

URBANO OCTAVO PONT. MAX.

PHILIPPO IV REGE

3 L’estaurita di Sant’Erasmo, inglobata nella nuova chiesa, divenne

la cappella di San Cataldo dove tuttora si conserva la reliquia in

una teca sopra la quale poggia la statua.

•Mons. Alessandro Gallo (1632-1645), napoletano, creato vescovo

di Massa Lubrense il 24 novembre 1632 da Urbano VIII. Fu lui ad

ottenere dalla S.C.R. la recita dell’Ufficio proprio di San Cataldo, si􀊈

mile a quello di Taranto, con ottava, 1’11 marzo 1640.

lo stesso Ufficio di San Cataldo, che si recita nella Metropolitana

di Taranto, veniva, con poche varianti e integrazioni

d’obbligo, ad aggiungere nuova solennità al rito.

Una modesta cappella ormai non si addiceva più a tanto

fervore di devozione, né quell’austero reliquiario . Così essa

fu restaurata e abbellita con stucchi e dipinti dal Vescovo

De Juliis,’ lo stesso che aveva sostituito all’antica teca lignea,

riproducente un braccio in atto di benedire, il mezzobusto

in rame con testa e mani d’argento, che ancora oggi

si ammira come opera degna della migliore stagione degli

argentieri napoletani. L’osso del Santo, sorretto da due argentei

puttini, venne appunto collocato nella base di questa

statua, dietro un cristallo incorniciato di fronde anch ‘esse

d’argento. Dello stesso metallo mitra e pallio, ma aggiunti nel

‘700 dal Vescovo Pisani, ‘ il quale, addì 6 marzo 1747, vi appose

anche, dopo esame canonico, i suoi sigilli. Fu però nel 1769

che il Vescovo Bellotti, 7 nell’eseguire i più importanti restauri

e abbellimenti mai avvenuti in Cattedrale, volle che la

cappella del Protettore, definitivamente trasferita nell’absidale

di Sant’Erasmo, fosse un piccolo gioiello, erigendovi !’al,

5 Mons. Giovanni Vincenzo De Juliis (1645-1672), napoletano, dei

Duchi di Melito, dottore in utroque, creato vescovo di Massa Lubrense

da Papa Innocenzo X. Difese, contro le pretese dell’Arcivescovo di

Sorrento, i diritti di appartenenza dell’Abbazia di Crapolla. Nel 1671

fece togliere la reliquia del femore, creduta osso del braccio, dal

reliquiàrio ligneo a _forma di braccio e la pose alla base della sta-

8tua di rame dorato con testa e mani d’argento, visibile da tre lati

attraverso cristalli, fatta a sue proprie spese e gli eresse la cappella.

6 Mons. Liborio Pisani (1748-1756), napoletano. Nel 1747, dopo un

esa1ne, volto ad accertare l’autenticità ed il possesso giuridico delle

reliquie, vi appose i sigilli ed aggiunse alla statua la mitra ed il pallio

d’argento. Morì a Napoli nel 1756 ed ivi fu sepolto.

1 Mons. Giuseppe Bellotti (1757-1788), creato vescovo lubrense, fu

il più grande restauratore della Cattedrale e del palazzo vescovile.

Riportò la reliquia con la statua di San Cataldo ne11a Cappella di

Sani’Erasmo, che, -restaurata ed abbellita, dedicò al protettore.

11 stesso stile dell’altare mag- . e di marmi policromi, ?e

.

o

la statua. Così, 􀄬r la nicchia destmata a ricevere

. . . g10 . . re con . -·fatto il pavimento m ma10hca, con t nelle pareti, 11 ‘

1

. àf fresca a

ti’l1’zio e dotata di pregevo I can- ·1 uo stemma gen , .a. I centro I s

d altri· arredi di fine fattura, la consa- . •

.

. d’ ottone e

l’ . ·

.

de

·

··l

·

··a. bn

i .

. d. M a Da quel momento antica . I to patrono 1 . ass .

. .. ,èrav a a san

‘E prendeva definitivamente il nome ‘. · ta di Sant rasmo

1· t ·1

.•..

‘.Estaun

. c t Id A tanto in punto e I mor e, l •. . C ella d1 San a a o.

‘ . .

–

.·.’.·· d.·1

.

· app

1 . poté che aggiungere m dono, a test1mo V vo Bel ott1 non

. et

” . esco

ticolare devozione, la propria croce p – nianza della sua par

Chiesa ex Cattedrale – Massalubrense:

Croce pettorale donata al Santo dal

Vescovo G. Bel/atti (secolo XVIII).

Per più di tre secoli la reliquia del nostro San Cataldo er

ll

a

‘ d. b . e tale era cantata ne stata ritenuta un osso I raccio, e com . b. .

G d Tu Massae civitas tali ditata brach10 “· Dub I ce inno « au e .

1

. non parlare di men’erano

stati sempre, da parte d1 mo ti, per

•

dici e anatomisti che pure erano in paese e d’

F 1 i non poc

sapere. u solo però nel 1795 h ·1 v

0

Jì d

e e I escavo Vassallo,s a

1 ttan o della venuta a Massa del dotto Padr p· t . d’

ppr?.

dell’O t · d e ie 1 o Onofrio ra or10, i Roma, 11e ottenne finahnente un csa1n

tempo stesso, pio e scientifico. Quel!’ osso non poteva

e, al

tenere ad arto st1periore, n1a era t1n pezzo di femore.

apparosso

Chiesa ex Cattedrale di Massalubrense:

del fe1nore di San Cataldo alla hase della statua.

La notizia dell’autorevole scoperta non potev 􀁖:􀁗 􀁘/urbamento. Sarebbe stato facile cambiare 􀁙u:􀁚: ::;􀁜􀁝 , . nn?, ma non altrettanto facile al popolo assuefarsi al

I idea d

b

r non . avere più quel braccio già datore di carismi d

.

ancora ened1cente e d. . . e

, imentrcare improvvisamente qu I I t’

no entrato ormai nella memoria e cantato a voce spieg:ta

a

a 􀁛

.

‘ .B Mons. Angelo Vassallo, napoletano, dell’Ordine b .

I ultimo Vescovo di Massa (1792_1797) M ,

. enedettmo. Fu

. ori, cinquantasettenne, nel 1797.

()gni processione . E certo una crisi ci sarebbe stata, se lo stesso

padre d ‘Onofrio non fosse stato, oltre che dotto, provvido e

iiollecito, nell’ottenere dall’amico Vescovo di Taranto, Mons .

:Ccapecelatro, una nuova reliquia che dissipasse ogni imbarazzo:

·ìtn vero osso di braccio.

La Chiesa di Taranto fu davvero generosa. Con auten·

tka del 23 settembre 1796, il braccio di San Cataldo partì

alla volta di Massa Lubrense, per esservi accolto con tutti

;.gli onori, e sistemato, non appena la teca argentea fu pronta,

nel petto della statua.

Le celebrazioni di San Cataldo hanno ormai a Massa una 2: 􀖦toria che supera il mezzo millennio. Le due feste, dopo l’a·

bolizione conciliare di quella dell’S marzo, detta della morte i::ò del dies natalis, si sono oggi, come altrove, ridotte ad una 7 sola. Ma il 10 maggio rimane a contrassegnare una data im·

‘, portante del calendario massese, quella di una vera assem;

blea di popolo che, superando l’ambito della giurisdizione

parrocchiale del capoluogo, quasi rinnova quella unità eccleiale

che fu della Diocesi lubrense. Davanti al nostro Santo si

ti(rova il Capitolo della Cattedrale, costituito da tutti i par· 􀃙bei delle numerose borgate, lo stuolo delle non poche comu·

;nità religiose (Francescani, Paolotti, Immacolatine) e dei Terzi

;()rdini (Teresiano e di San Francesco), nonché il lungo sciame,

una volta lunghissimo, delle Confraternite. E, una sagra

b’lie agli splendori della primavera e ai fervori della fede vol

·.. aggiungere la policromia dei paludamenti, delle insegne e

i rami in fiore, appena colti a un limone, a un melo, a un

‘vo, e issati sugli stendardi a propiziare il frutto. I campi

rvono di lavoro. In questa stagione si discopre l’agrumeto,

i zappa, si innesta, si pianta e si comincia il raccolto del suo

\:ezioso frutto. Si curano la vigna e il frutteto, si riordina

liveto, si prepara la fienagione. Questa sagra è anche un’eco

•ifi tutto questo, in una fiera di carattere agricolo, con pre·

S oncerto bandistico e, finalmente, le granate di mezzanotte,

come un ultimo, prezioso quanto effimero, saluto al Santo e

alle stelle. ‘

