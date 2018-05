Festa a Capri per la ricorrenza del santo patrono.

Alle 18.30, puntuale, l’uscita della statua di San Costanzo dalla chiesa ex cattedrale di Santo Stefano ha dato il via alla processione del 14 maggio, giorno della festa patronale a Capri. In tanti tra entusiasmo e momento di preghiera, come tradizione, hanno atteso in piazzetta il via alla processione che, scandita dal suono delle campane a festa, si è poi diretta a Marina Grande. Presenti le comunità parrocchiali, le congreghe, le associazioni e le massime autorità civili e militari. San Costanzo verrà riportato in centro domenia 20 maggio.

