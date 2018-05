La Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana ospitano Vip a iosa già in questo fine maggio per certi versi estivo. Tra Sorrento e Positano si è vista la bellissima Federica Fontana, ex showgirl e volto noto di tantissimi format televisivi, specie quelli sportivi, che ora è diventata un’affermata blogger che parla di benessere, bellezza e fitness su Runfederun. La biondissima 40enne, come testimoniato dalle sue storie su Instagram, ha trascorso momenti piacevoli in quel di Sorrento, godendo delle sue specialità e gli scorci della costa sorrentina.

Il tour della nota modella monzese è poi proseguito a Positano, dove si è concessa una foto sul social network. Federica Fontana ha pranzato a Laurito insieme al marito, il produttore Felice Rusconi, con cui ha condiviso questo rilassante tour tra le due costiere. Insieme a loro l’amica Valentina Contato , ex modella e ora conduttrice televisiva.

Il suo post su instagram con Positano alla Sponda sulla vista del mare della Costa d’Amalfi Contemplare in 🤫 silenzio #lameraviglia #costieraamalfitana #beautiful#day