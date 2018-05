Faito si blocca Funivia, Sorrento – Castellammare traffico in galleria

Penisola Sorrentina con disagi questa domenica. Per il traffico di ritorno da Sorrento per Seiano fino a Castellammare, verso l’imbocco dell’autostrada Napoli – Salerno. Mentre a Vico Equense la f univia in panne e diverse decine di persone ferme in cima al Faito. Un guasto tecnico, la cui natura ancora non è stata chiarita, ha bloccato le corse della “panarella” che collega Castellammare di Stabia alla cima del monte. E’ accaduto alle 17 circa, quando decine di persone erano in procinto di salire a bordo della funivia per scendere verso la città delle acque. Immediato è scattato l’intervento dell’EAV, ente che gestisce la linea di trasporto più suggestiva d’Italia, che ha inviato sul piazzale del Faito alcuni autobus sostitutivi per trasportare i passeggeri appiedati fino alla stazione della circumvesuviana di Castellammare. Questo almeno quello assicurato dall’EAV sulla loro pagina facebook.