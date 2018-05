Faito , nasce il Sentiero delle Querce in ricordo di Angelo Vassallo

Una bella giornata a Monte Faito, ma non solo per il sole, ieri è nato il Sentiero delle Querce dedicato ad Angelo Vassallo il compianto sindaco di Pollica, simbolo del Cilento e della legalità in Campania, una iniziativa molto apprezzata da noi di Positanonews che lo abbiamo conosciuto e intervistato più volte .

A donarle sono state le associazioni CompletaMente, La Grande Onda, Le Amiche del Museo Correale e gli alunni della classe V H del Liceo Linguistico Marone di Meta. Si è svolta stamattina la cerimonia di messa a dimora di 15 giovani querce, un segnale di risposta agli incendi che hanno divorato migliaia di ettari di vegetazione sul Faito durante la scorsa estate. Le associazioni coinvolte hanno anche deciso anche di restaurare, la Fontana della Lontra, ripristinando la copertura in travi di castagno andata perduta. Un modo per evidenziare l’importanza dell’acqua nella lotta contro le lingue di fuoco che un anno fa hanno inghiottito la montagna. Il Sentiero delle Querce è stato dedicato alla figura di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato Tristano Dello Joio, presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari, Raffaele Celentano, capo della segreteria dell’Ente Parco, l’assessore regionale all’istruzione Lucia Fortini, i sindaci di Meta, Peppe Tito, Vico Equense, Andrea Buonocore, ed Amalfi , Daniele Milano, in rappresentanza dei Comuni della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana che insistono sul Parco dei Monti Lattari, Serena Abbondandolo, Antonella Avancini e Serena Pane in rappresentanza delle associazioni promotrici, gli allievi ed i professori della classe V H del liceo Linguistico Marone di Meta.

“Questa prova di grande sensibilità nei confronti dell’ambiente – sottolinea Tristano Dello Joio, presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari – rappresenta un segnale del desiderio di rinascita che, in sinergia con la Regione Campania, le istituzioni, gli enti locali, le associazioni e le nuove generazioni, abbiamo intenzione di portare avanti con passione e sacrificio. Coltivare le 15 querce vuol dire coltivare la sensibilità e i buoni sentimenti che ci spingono a proseguire in questo percorso. L’Ente Parco sarà sempre in prima linea per la promozione e l’organizzazione di iniziative mirate alla tutela del vasto patrimonio ambientale che costituisce la nostra più grande ricchezza”.