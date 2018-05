ESCLUSIVA. Stupro a turista inglese. Il sindaco di Meta Peppe Tito “Mercoledì in consiglio comunale, manifesteremo la nostra solidarietà contro la violenza sulle donne”

Meta prima di Sorrento, che ha deciso di manifestare con un flash mob domenica 27 alla Cattedrale, esprimerà in pieno consiglio comunale solidarietà contro la violenza sulle donne. A dircelo il sindaco Peppe Tito che questa mattina Positanonews ha cercato per un commento sugli ultimi sviluppi giudiziari, gli interrogatori davanti al GIP di Torre Annunziata “Non mi esprimo sul processo, abbiamo ampia fiducia nella magistratura . Abbiamo deciso che mercoledi parleremo in consiglio comunale apertamente della vicenda e tutti noi manifesteremo solidarietà contro la violenza sulle donne. Ognuno di noi avrà un distintivo rosso , simbolo internazionale contro la violenza di genere. Attendiamo gli sviluppi giudiziari, non esiteremo a costituirci parte civile in caso di rinvio a giudizio. Questo episodio, così come descritto dalle indagini della polizia, è gravissimo. La nostra solidarietà è piena e totale e la esprimeremo anche in consiglio comunale, organo istituzionale che rappresenta il popolo” Una solidarietà piena e totale di tutti ancora sconvolti da questo episodio .

ECCO GLI ARGOMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE