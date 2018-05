Esclusiva – Sorrento. Diplomi falsificati al concorso NCC. Segnalazione in redazione

Sorrento. A Positanonews è giunta una segnalazione eslusiva da parte di una “gola profonda” che riportiamo ovviamente con il beneficio del dubbio. Secondo il nostro informatore ci sarebbero state delle irregolarità al concorso NCC. Per l”ammissione a questi concorsi alcuni partecipanti non avrebbero dichiarato esattamente il voto ottenuto al diploma. CI sarebbero state, infatti, delle persone che si sono attribuite dei volti molto più alti di quelli realmente ottenuti per poter avere qualche punto in più. Addirittura, sembra che qualcuno si sia anche attribuito dei titoli in realtà mai conseguiti. Sembrerebbe, inoltre (il condizionale è d’obbligo) che in molti casi non si siano prodotti i documenti originali, bensì delle fotocopie, sulle cui autenticità sono stati avanzati molti dubbi. Noi riportiamo quanto ci è stato segnalato, non pretendiamo di dare giudizi o condanne perché non fa parte del nostro lavoro che è, invece, quello di accendere i riflettori sulle situazioni “poco chiare”. Ma siamo certi che il Comune di Sorrento farà i dovuti controlli su quanto segnalato.