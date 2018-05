ESCLUSIVA – Sant’Agnello, l’attacco di Rosario Fiorentino al sindaco Sagristani: ecco il perché – VIDEO

Qualche giorno fa abbiamo riportato le parole dell’ex sindaco di Sorrento, Rosario Fiorentino, che suonavano come un vero e proprio attacco al sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani. Il tutto ruotava attorno alla questione della Gargiulo, che sarà candidata alle elezioni amministrative del 10 Giugno nella lista del sindaco uscente.

Questo era stato il commento di Fiorentino in merito: “Buona domenica. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma deve dimettersi da segretaria del P.D. Quando lo abbiamo scritto abbiamo ricevuto alcune smentite all’interno del PD. Una farsa ed ecco il perché di queste ripetute sconfitte elettorali . La Lucia Gargiulo rappresenta in pieno chi ha voluto distruggere il PD. Questo sistema Non può essere indicato a modello vincente. Si infrange su uno scoglio come un onda del mare. Sul piano personale una delusione. Il tempo ci dirà a noi semplici spettatori le conclusioni o il tramonto di un sogno”.

Abbiamo ascoltato in esclusiva Fiorentino: “Nulla di personale contro Sagristani. E’ stato sempre apprezzato e stimati, ma oggi c’è una grande confusione”.