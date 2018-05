ESCLUSIVA – Sant’Agnello, elezioni: intervista al candidato sindaco Fabio Aponte. “Qui per vincere”

La notizia dell’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Sant’Agnello da parte di Fabio Aponte è stata difatti anticipata nella giornata di ieri, ma ufficializzata quest’oggi. Le prossime elezioni amministrative, quindi, vedranno ufficialmente in campo anche il Movimento 5 Stelle con Aponte, appunto.

Il Movimento ha raccolto le 60 firme necessarie per la lista. Una lista che sarà completa, non ridotta all’osso se così potremmo dire, con ben 12 candidati e che si definisce pronta ad amministrare. Noi di PositanoNews stiamo seguendo passo dopo passo la presentazione delle liste. Insomma, a meno che non riesca a fare un’impresa, il M5S sembra possa comunque ottenere ottimi risultati a Sant’Agnello.

Questa mattina eravamo sul posto e abbiamo ascoltato in esclusiva Aponte: “Siamo contenti che il Movimento abbia approvato la nostra lista – ha dichiarato – Ora siamo pronti ad entrare in gioco. Sfida impossibile? Nessuno è imbattibile. Siamo qui per vincere”.