Positano perla del turismo mondiale. Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, il Re dei Paesi Bassi Guglielmo Alessandro è in vacanza a Positano con tutta la famiglia. Per il suo arrivo sono state approntate misure di sicurezza straordinarie, anche per quanto riguarda i sanitari del 118 con il raddoppiamento delle ambulanze del presidio della Costa d’ Amalfi. I reali sono sbarcati con uno yacht dei rinomati Lucibello noti per essere il riferimento per i Vip e una garanzia di qualità si sono diretti all’Hotel Sirenuse dove alloggiano in questi giorni magici per loro.

Figlio di Beatrice dei Paesi Bassi e di Claus van Amsberg, Guglielmo Alessandro è nato a Utrecht nel 1967.[2] I suoi nonni materni erano la regina Giuliana dei Paesi Bassi e il principe Bernardo van Lippe-Biesterfeld; quelli paterni Klaus Felix von Amsberg e Gösta von dem Bussche-Haddenhausen.

Guglielmo Alessandro conobbe Máxima Zorreguieta nell’aprile 1999 a Siviglia, durante la fiera di aprile. In una intervista, hanno dichiarato che lui si presentò semplicemente come “Alexander”, quindi lei non sapeva che lui era un principe. La coppia annunciò il loro fidanzamento il 30 marzo 2001, la principessa Máxima si rivolse alla nazione in perfetto olandese durante la trasmissione in diretta televisiva. A Máxima fu concessa cittadinanza olandese per decreto reale il 17 maggio 2001

Ancora una volta delle personalità influenti a livello mondiale hanno scelto di passare le loro vacanze in Costiera Amalfitana, segno che questo, comunque sia, rimane un vero e proprio paradiso, unico al mondo, che dobbiamo assolutamente preservare.