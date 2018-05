Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, il Re Filippo del Belgio è in vacanza a Positano con tutta la famiglia. Per il suo arrivo sono state approntate misure di sicurezza straordinarie, anche per quanto riguarda i sanitari del 118. I reali sono sbarcati con uno yacht della Lucibello e si sono diretti all’Hotel Sirenuse dove alloggiano in questi giorni magici per loro.

Filippo, ricordiamo, è nato il 15 aprile 1960 nel Castello Belvedere a Laeken in Belgio e fu battezzato un mese dopo nella Chiesa di Saint Jacques-sur-Coudenberg a Bruxelles. Il suo padrino e madrina furono suo nonno paterno, re Leopoldo III, e sua nonna materna Donna Luisa principessa Ruffo di Calabria. L’allora principe Filippo ha ricevuto la sua educazione primaria e tre anni di istruzione secondaria presso il Collège Saint-Michel d’Etterbeek.

Il 4 dicembre 1999 a Bruxelles, con rito civile nel municipio di Bruxelles e con rito religioso nella Concattedrale di San Michele e Santa Gudula, Filippo ha sposato Matilde d’Udekem d’Acoz, figlia di un conte vallone di nobile famiglia belga e discendente in linea femminile di nobili famiglie polacche come i principi Sapieha e i conti Komorowski.

Ancora una volta delle personalità influenti a livello mondiale hanno scelto di passare le loro vacanze in Costiera Amalfitana, segno che questo, comunque sia, rimane un vero e proprio paradiso, unico al mondo, che dobbiamo assolutamente preservare.