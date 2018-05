ESCLUSIVA – Giovedì prossimo il Sorrento festeggerà la promozione a Villa Fazzoletti: atteso anche Aponte

Una splendida ed esclusiva festa a Villa Fazzoletti per festeggiare la storica promozione in Serie D. Il Sorrento 1945 ha organizzato dei festeggiamenti degni di nota per giovedì prossimo, per salutare al meglio un campionato che ha lasciato un sapore dolcissimo in bocca. La vittoria nello spareggio playoff contro l’Agropoli che si è svolta ad Avellino lo scorso sabato ha reso felice una città intera.

All’evento saranno presenti i calciatori, veri protagonisti di questa impresa sportiva spettacolare e ovviamente tutto lo staff, compreso mister Antonio Guarracino, senza il quale verosimilmente questa promozione non si sarebbe potuta raggiungere. Ci sarà anche Gianluigi Aponte della MSC, il quale è sempre stato molto vicino all’ambiente, non solo da quando l’azienda è diventata sponsor ufficiale della squadra.

Intanto, la società già pensa a come progettare al meglio il prossimo futuro: sicuramente verrà riconfermato il tecnico Guarracino, mentre si parla di importanti ingressi in società, per cercare di affrontare una difficile Serie D al meglio.