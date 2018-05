Eruzione del monte Merapi in Indonesia, ordinata lʼevacuazione

11/05/2018 – In Indonesia il vulcano Merapi ha iniziato un’eruzione lanciando nel cielo una colonna di fumo e gas alta cinque chilometri e mezzo. Per il momento non si segnalano feriti o vittime ma le autorità hanno ordinato l’evacuazione dei residenti della zona in un raggio di cinque km dal cratere. Il Monte Merapi si trova sull’isola di Giava ed è il più attivo tra i 500 vulcani del Paese. Durante la sua ultima eruzione, nel 2000, sono morte 347 persone.