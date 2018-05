Elezioni Trentola Ducenta 2018, M5S presenta la lista a sostegno del candidato sindaco Pasquale Galiero

TRENTOLA DUCENTA. Nel pomeriggio di venerdì 11 maggio, presso l’ufficio elettorale del comune di Trentola Ducenta, è stata presentata la lista rappresentativa del “Movimento 5 Stelle”, che concorrerà alla tornata elettorale del prossimo 10 giugno.

A comporre il gruppo del candidato sindaco Pasquale Galiero, sedici candidati, ovvero Alfredo Penna, Antonella Coviello, Carlo Di Maio, Maria Griffo, Claudia Pirolo, Antonio Macchione, Maria Rosaria Cinquegrana, Vincenzo Costanzo, Donato Di Maio, Gemma Sapio, Agostino Andreozzi, Nicola Pirozzi e Pasquale Ferretti.

“In un comune sciolto per infiltrazione camorristica nei vertici amministrativi – afferma il candidato sindaco Pasquale Galiero -, la prima cosa che faremo sarà applicare pedissequamente la normativa sulla trasparenza ed anticorruzione che impone la rotazione degli incarichi dei vertici comunali ogni due anni. Vogliamo non optare, ma attuare un’amministrazione trasparente, dove sarà eliminato il filtro comunale nelle gare di appalto, permettendo direttamente al Provveditorato delle Opere Pubbliche della Campania di gestire gli affidi delle società inderogabilmente iscritte in white list. Trasparenza, onestà, competenza sono i principi che poniamo alla base del nostro operato. Nessuna promessa che non possa essere mantenuta. La nostra – conclude – è la politica del fare”.