Elettrarent Pompei il top per noleggio e vendita bici elettriche

Sinonimo da oltre 10 anni di qualità e affidabilità, Eletrarent Pompei, è un’azienda specializzata nel noleggio di Auto, noleggio di Furgoni, Bici Elettriche e Scooter. Una realtà consolidata, frutto della lunga esperienza nel settore dell’autonoleggio, che oggi può vantare una rete di filialisviluppata a livello nazionale.

Il progetto “elerent per Pompei” propone

l’introduzione di mezzi di locomozione elettrici nel Polo museale.

I suindicati mezzi possono porsi come validi strumenti alternativi per visitare e muoversi all’interno degli scavi, consentendo di ampliare l’offerta museale e di rispondere alle istanze di carattere sociale e formativo.

Oltre ad avere caratteristiche tecniche che rispondono appieno alle recenti emergenze in tema di ecologia ed ambiente, i mezzi elettrici su ruota sono in grado di assolvere ad esigenze di natura ludica e didattica ma soprattutto di soddisfare istanze di disagio motorio causate da astenia o da patologie di altra natura. Due sono dunque gli obiettivi che il progetto propone di perseguire.

Il primo concerne la sfera del godimento ludico. Esso ha, come target di riferimento le famiglie, le scuole e si basa su un principio formativo secondo il quale le esperienze didattiche e culturali non escludono affatto la componente esperienziale del gioco e del momento ricreativo. Il secondo obiettivo fa riferimento ad un basilare principio che ha informato le principali linee di politica sociale ponendosi come presupposto fondamentale di una società civile e democratica. Quest’ultima dev’essere in grado di provvedere e risolvere le problematiche connesse a tutte le esigenze di persone diversamente abili, anziani, malati cioè tutti coloro che abbiano la necessità reale di ricorrere a strumenti di ausilio atti alla deambulazione assistita.

Noleggio di auto (anche 7/9 posti), scooter.

Inoltre, hanno alcune proposte di tour nelle principali località artistiche,culturali della Campania.

Info e contatti

Elettrarent

Via Roma, 117

80045 Pompei

081 1824 2908