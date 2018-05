Due progetti: bonifica e nuovo stabilimento per le Fonderie Pisano di Salerno

SALERNO – Non è ancora noto l’esito della partita sulla delocalizzazione e all’orizzonte si prospettano nuove battaglie giudiziarie, ma alle Fonderie Pisano si guarda comunque al futuro con i progetti del nuovo stabilimento e della Fratte che sarà una volta andata via la fabbrica. Per il nuovo impianto (investimento di 42 milioni), si punta a immissioni dieci volte inferiori alla soglia minima, copertura totale con riutilizzo interno sia delle acque meteoriche che del calore prodotto.

Il nuovo impianto. «Dal punto di vista strutturale – spiega Gualtiero Corelli, responsabile servizi tecnici di Assofond (Federazione nazionale fonderie) – sarà un capannone completamente chiuso, così da evitare la dispersione nell’ambiente di qualsiasi tipo di fumo o vapore si possa creare nell’ambito del processo produttivo. Inoltre adotterà tutte quelle che vengono definite le Bat (Best available technology), le migliori tecnologie che consentono di minimizzare gli impatti sia dal punto di vista della ambientale ma anche per quanto riguarda il consumo delle risorse; quindi, parliamo di consumo di energia elettrica, perché gli impianti di ultima generazione hanno una serie di impianti per minimizzare gli sprechi». Il modello da superare è quello della Fonderia di Torbole Casaglia, 6 chilometri a ovest di Brescia, una delle più moderne aziende europee del settore, con sistema di garanzia qualità accreditato ai massimi livelli. «Avrà una maggiore efficienza dal punto di vista della resa, quindi – aggiunge l’ingegner Corelli – consentirà di ottenere delle performances migliori del processo riducendo i consumi di materie prime e, per quanto riguarda il discorso ambientale, è un impianto pensato con tutti gli accorgimenti che servono per ridurre l’impatto di polveri, di immissioni di fumi, vapori, micro inquinanti. Ci sarà tutto quello che la tecnologia mette a disposizione di un’attività industriale come quella delle fonderie per poter lavorare compatibilmente con le esigenze di tipo ambientale». Il progetto è pronto e, una volta avuto il via libera, i lavori dovrebbero durare massimo due anni.

L’impianto di via dei Greci. Nel frattempo, lo stabilimento di via dei Greci sarà ulteriormente ammodernato con un sistema che blocca istantaneamente la produzione in caso di sforamento dei parametri ambientali; inoltre, l’attività sarà monitorata costantemente. «Stiamo intervenendo ancora con la Regione per migliorare ulteriormente le performance dello stabilimento di Fratte. Anche se in tempi brevi andremo via – chiarisce l’ingegner Ciro Pisano – nelle more faremo nuovi investimenti e monitoreremo l’emissore principale con controlli h24. Noi sappiamo che siamo sempre nei parametri, ma vogliamo dimostrare in maniera oggettiva che le nostre emissioni sono nella norma. E stiamo verificando se possiamo pubblicare questi dati sul nostro sito».

L’area di Fratte. Una volta abbandonata l’area di Fratte, dovrà partire la bonifica e la riqualificazione urbanistica con un investimento (completamente privato) di 65 milioni di euro e i progetti firmati dagli architetti Guido Falcone e Donato Cerone che hanno ripensato l’idea architettonica dell’area.

Eleonora Tedesco la citta