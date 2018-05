Due giorni di mare del Cilento tra meteo, nuvole e sole

Partimmo il giorno 8 maggio, martedì. Arrivati a Sapri, nel pomeriggio, verso le 17, nemmeno una sfera di sole! Guai a parlare del Tempo! Si rischia di prendere fuoco come sigarette, senza accendino. Tanta pioggia e vento: come non sentirsi infreddoliti! Subito sul Lungomare a mangiare qualcosa. Andiamo in cerca del bar Maskò, a salutare una cara amica. Che è contentissima di rivederci. Via i soliti schemi. E’ proprio una sorpresa, senza tirare in ballo l’uovo di Pasqua. Che tristezza un posto di mare senza il sole! Un po’ demoralizzata dal meteo, mi balena l’idea di un pronto dietro front a casa. Intanto ci avviamo verso l’albergo, che risente dei fasti di uno storico passato. Il cui eco si avverte già dal nome: Savoia.

Le previsioni meteo scoraggerebbero anche Gastone. Il portiere dell’albergo ci accoglie con questo adagio: “pioverà per una settimana…”

Il giorno dopo, con un colpo di scena, il sole vince la sua quotidiana battaglia con le nuvole. Per questa ragione, fatta colazione, ci fiondiamo sulla spiaggia, dopo esserci affrettati a riconfermare la camera troppo tempestivamente disdetta. Prima ci avventuriamo per negozi, ad acquistare telo da spiaggia e tutti gli annessi e connessi. Sulla battigia proviamo una sensazione immediata di benessere. Stesi al sole, piano piano ci rigeneriamo. A questo punto ci guardiamo intorno per trovare una persona che ci scatti una foto. Eccola! Si chiama Andrea. Viene dal Venezuela. Ha 19 anni. E’ giunta in Italia con la famiglia, per acquisire la cittadinanza in virtù di un avo italiano. Dopo l’estate andrà in Australia, dove frequenterà la facoltà di architettura. La giovinetta è tanto carina, in compagnia della cagnolina Lola. Come da foto.

Marilina de Stefano

(foto di Antonio Esposito)