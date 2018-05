Droga in Costiera Amalfitana: si indaga sull’asse Agerola-Amalfi

Continuano le indagini dei Carabinieri in Costiera Amalfitana per cercare di stringere il cerchio attorno all’asse della droga. Una piaga che negli splendidi territori della Divina è ormai diventata da anni una realtà molto scomoda e che porta ogni anno a decine e decine di arresti. Le indagini da parte degli uomini dell’Arma non si sono mai fermate, anzi, sono sempre aperte e spesso danno ottimi risultati.

Uno degli ultimi eccellenti risultati, in tal senso, è stato sicuramente l’arresto di un giovane di Agerola alla fine del marzo scorso da parte dei Carabinieri di Amalfi. Durante alcuni controlli di routine a Furore, i militari fermarono un’auto con a bordo tre ragazzi: durante la perquisizione vennero ritrovati prima dei residui di marijuana all’interno dei loro giubbotti, poi all’interno degli slip del ragazzo sopracitato venne trovato un involucro di plastica con 20 grammi della stessa sostanza.

Un quantitativo che ha fatto subito pensare allo spaccio di droga che è effettuato la Costiera. Da lì sono partite indagini serrate per cercare di arrivare al gruppo più importante e attivo di spacciatori. Secondo i Carabinieri, una ipotesi accreditata sarebbe quella che vede le sostanze stupefacenti prodotte ad Agerola, per poi essere smistate ad Amalfi e in tutta la Costiera, secondo un vero e proprio asse della droga. Inoltre, i militari sono abbastanza convinti che lo spaccio non riguardi soltanto marijuana, ma anche altre sostanze, le stesse che vengono vendute a clienti più facoltosi.