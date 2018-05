DRAGONBOAT NELLE ACQUE DI AMALFI

Maiori 27 MAGGIO 2018 REGATA DRAGON BOAT

La Canottieri Partenio con sede in Maiori Porto con il patrocinio del Comune di Maiori ha organizzato per domenica 27 maggio, una competizione nel tratto di mare adiacente il lungomare con le tipiche imbarcazioni cinesi.

Imbarcazioni lunhe circa 12 mt. con un peso di 250 kg. Per la prima volta in costiera le imbarcazioni di origine cinesi.

L’ equipaggio composto da 10 atleti piu’ un tamburino e timoniere hanno solcato il mare attirando l’attenzione di numerose persone ed in particolare turisti.

Un ringraziamento agli amici della Protezione Civile di Tramonti, Comune di Maiori e Ufficio Maittimo di Maiori.