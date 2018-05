Auto e moto, doppio incidente a Salerno

Vogliamo segnalarvi un doppio incidente accaduto da poche ore a Salerno. Uno è avvenuto sulla tangenziale ed ha coinvolto due persone dove per cause ancora incerte il motociclista ha perso il controllo del suo veicolo a due ruote ed è sbandato per poi finire a terra nei pressi dell’uscita “Mariconda”, usata di solito per andare al cinema in quanto è la più vicina insieme all’uscita “Ospedale.”

Sul posto sono intervenute immediatamente la polizia stradale e le ambulanze che hanno soccorso i malcapitati.

L’altro incidente

E’ accaduto nella zona industriale di Salerno: un’automobile ed una moto si sono scontrate. Lo sfortunato è una uomo di 30 anni che guidava il motoveicolo il quale è finito su un camion dopo essersi scontrato con l’auto. Sono state rilevate numerose escoriazioni sul corpo della persona ed una contusione alla gamba sinistra. Anche qui sono tempisticamente intervenute le ambulanze e le forze dell’ordine.