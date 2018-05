Don Mario Cafiero nuovo amministratore parrocchiale al Capo di Sorrento. Subentra a Don Antonino Persico

Don Antonino Persico lascia la guida della parrocchia del SS. Rosario al Capo di Sorrento per sopraggiunti limiti di età. Al suo posto, nella veste di amministratore parrocchiale, subentra il 45enne Don Mario Cafiero. Don Mario è stato ordinato 20 anni fa ed ha già ricoperto il ruolo di parroco-moderatore in solido in molte parrocchie della penisola. La comunità del Capo di Sorrento attende, quindi, di dare il benvenuto alla nuova guida parrocchiale sicuri che lo Spirito Santo che ha guidato e illuminato Don Antonino continuerà la sua opera attraverso il giovane amministratore parrocchiale.