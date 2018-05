Domani niente acqua in alcune zone di Vico Equense

VICO EQUENSE. La Gori conferma che, per consentire l’esecuzione di una serie di interventi già programmati sulla rete idrica che serve la città, è stata stabilita la sospensione dell’erogazione di acqua potabile in diverse parti del territorio del Comune di Vico Equense nella giornata di domani, lunedì 7 maggio 2018. Il disservizio si protrarrà per diverse ore, tanto che si prevede che i rubinetti resteranno a secco nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 16.

In particolare la Gori fa sapere che le aree interessate saranno quelle che sorgono in prossimità delle seguenti strade del territorio comunale di Vico Equense: via Badessa, via Veterina, via Mirto, via Grottelle, via Buonocore, via Monte Tuoro e via Lavinola.

SORRENTOPRESS