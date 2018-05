Da domani a Massa Lubrense i riti per la festa di San Cataldo

MASSA LUBRENSE. Prendono il via domani, lunedì 7 maggio 2018, le celebrazioni in onore di San Cataldo, patrono della città di Massa Lubrense. Fino a mercoledì prossimo, tutte le sere alle ore 19, presso la chiesa ex cattedrale di Santa Maria delle Grazie è in programma il triduo di preparazione. Inoltre, martedì, alle ore 12, prevista anche la Supplica alla Madonna di Pompei.

Giovedì 10 maggio è il giorno della festa patronale di San Cataldo. Sempre nell’antica cattedrale cittadina sono in programma le celebrazioni liturgiche alle ore 7:30, 9:30 e 11:30. Poi, nel pomeriggio, alle ore 18, si svolgerà la concelebrazione eucaristica cui farà seguito la processione di San Cataldo per le strade del centro con la partecipazione del clero di zona, dei terz’ordini e delle confraternite laicali del Comune di Massa Lubrense.

Al rientro in chiesa del corteo prevista l’esibizione del complesso bandistico “Città di Massa Lubrense”.

SORRENTOPRESS