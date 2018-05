Divin Concerto alla sala S.Matteo-Duomo- Salerno della chitarrista Tali Roth

La chitarrista Tali Roth ha scelto Salerno come tappa finale della sua tournee. Compare di tutto punto fasciata in elegante abito da sera color turchese, con fluente chioma bionda, come una fata turchina sfuggita da un adiacente mondo di fiabe. 2 giovani musicisti hanno aperto la serata.

La prima è: Francesca De Filippis, bella giovane musicista che presenta un repertorio di composizioni di Mompou, allievo del grande Segovia come a rendere omaggio alla magica atmosfera della sala S.Matteo. Le sue dita affusolate creano magiche sfumature creando un’atmosfera incantata e silente . Molto intenso il modo con cui la musicista sembrava accarezzare, dondolare la chitarra come prima del sonno la mamma col bimbo. Francesca, brava e talentuosa, ha l’incoraggiamento di tutto il pubblico in un sonoro caloroso applauso.

Il secondo musicista è Gianluca Cappetta, che suona la chitarra con rari virtuosismi di alta capacità tecnica. Ha suonato 6 miniature balcane, dipingendo affreschi di un mondo a noi lontano con la partecipazione devota di un artista giovane capace di calarsi in differenti atmosfere.

Quando sale sul palco la Roth veniamo letteralmente subissati dal suo fluente hiddish americano. La Roth non sa come comunicare a noi la gioia di essere in quella sala, quella sera. Il suo idioma fluente non favorisce la comprensione. A questo punto, molto teneramente, con tanta umiltà, chiama il suo amico e musicista italiano che, prontamente traduce le sue parole. Ci sentiamo tutti più sollevati. La Roth dopo il primo pezzo di Albeniz, Granada, passa al suo cavallo di battaglia: Duca ovvero Duke Ellington. La Roth viene da Manhattan, dove ha creato diverse colonne sonore di Woody Allen, e adora il Jazz. ma lo stupore non finisce qui. Le sue dita lunghe e affusolate creano uno spettacolare intermezzo di Brahms, da lei proprio arrangiato. Lo stupore rimane silente con Piazzola sia nella Milonga des Angel che alla famosa Libertango. La musicista sembrava tirare le note direttamente dal suo cuore. Appllauso fragoroso con l’intesa di rivederla presto. La musicista è la quintessenza della bravura e dell’umiltà. Speriamo che questo concerto sia il primo di tanti altri, per lei e per i due giovani musicisti