E’ disumano abitare nel comune di Vico Equense, la denuncia di un disabile di Seiano a Positanonews

Vico Equense, Seiano Via Fontana. Arriva una denuncia di un disabile alla redazione di Positanonews Penisola Sorrentina a Piano di Sorrento con tanto di foto “Questa è la strada della vergogna,si trova nel comune di Vico Equense, via Fontana di Seiano,nessuno si prende cura,e senza servizi,sporca,barriere architettoniche.x disabile.. siamo cittadini di seria b è una vergogna essere abitanti di Vico Equense per i disabili non contano in questo comune..”. Ovviamente uno sfogo al quale speriamo si trovi riscontro sistemando la stradina….