Distrazione in auto, bambina trovata morta

Ha dell’incredibile ciò che è successo a Pisa e proprio per questo motivo non possiamo fare a meno di riportare la notizia anche su Positanonews. Ieri, verso le 15.30, è partito l’allarme dalla moglie che ha chiamato il marito dall’asilo nido, luogo in cui si sarebbe dovuta trovare la loro bambina a quell’ora. Lui, per dimenticanza, ha lasciato la figlia in auto fin dalla mattina per poi recarsi a lavoro nello stabilimento industriale della Continental di San Piero a Grado, nel Pisano.

Il padre sotto shock

Il padre attualmente è sotto shock e non si dà pace per quanto accaduto. E’ un ingegnere ed è attivo in politica locale dove ha anche ricoperto il ruolo di segretario del circolo PD. La figlia risulta essere la secondogenita e avrebbe dovuto compiere un anno nei prossimi giorni. La morte molto probabilmente è stata causata dal sole che ha riscaldato la vettura per lungo tempo, secondo una stima si tratterebbero di ben 8 ore.

Con enorme dispiacere prendiamo atto dell’avvenimento e riportando la notizia, invitiamo, senza alcun tipo di presunzione, di prestare maggiore attenzione alla vita dei nostri cari per far si che non avvengano più espisodi del genere.

Da parte della nostra redazione le più sentite condoglianze alla famiglia in un momento più che complicato.