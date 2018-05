Disastro depuratore. Mazzata storica per il comune di Ischia

Il Dispari – Davide Conte

Don Salvatore Di Meglio, insieme a gran parte della sua famiglia, ha perfettamente ragione quando afferma che “nella realizzazione del nuovo depuratore sulla collina di San Pietro c’è la salvezza del futuro dell’isola”.

La salvaguardia dell’ambiente e, nel caso specifico, del nostro mare, è un problema fin troppo tenuto ai margini dell’agenda politica degli amministratori pubblici isolani. Ma l’affermazione di Don Salvatore è ulteriormente avvalorata e resa credibile dal fatto che quella collina appartiene per intero alla sua famiglia, che lo acquistò nell’aprile 2004 con un ingente investimento, immobilizzandone la somma fino ad oggi (quindi per ben diciotto anni) senza trarne alcun beneficio, proprio a causa dei lavori per la costruzione del nuovo (ma non più di tanto) depuratore, che ancora oggi è rimasto un’autentica chimera.

E come se non bastasse, al danno derivante dagli intoppi burocratici e dalla risoluzione contrattuale che ha estinto da tempo ogni rapporto con l’associazione temporanea d’imprese che si aggiudicò l’appalto dei lavori, nonché allo scempio derivante dall’aver –finora- sventrato inutilmente quella collina, si aggiunge anche la beffa del totale disinteresse di Comune d’Ischia e Regione Campania, che nonostante numerose promesse ed impegni, ad oggi nulla hanno fatto per dimostrare di avere a cuore, almeno quanto i Di Meglio e qualsiasi ischitano di buona volontà, il completamento di tale opera.

Il Comune, da quanto ne so, non spinge affatto sull’acceleratore perché ritiene che la successiva assegnazione della gestione dell’impianto comporterebbe ingenti oneri a carico dell’Ente che, inevitabilmente, ricadrebbero sulle tasche degli elettori (prima che dei cittadini, s’intende, che per certi politici contano solo per il loro voto), trovando molto più agevole allungare il tubo del vecchio depuratore e continuando a scaricare “tutto” in mare, forti di uno studio universitario che ne avrebbe attestato la fattibilità e, soprattutto, la sostenibilità ambientale (sic!).

La Regione, invece, ha costantemente fatto spallucce, un po’ come se “il fatto non era suo”, giungendo al punto di essere sostituita per la sua inerzia da una gestione commissariale governativa, che oggi dovrebbe –almeno sulla carta- occuparsi della vicenda.

Il Regno di Nettuno, ovviamente, continua a non esistere, su questo come su tanti altri argomenti che esulino dalla riscossione delle gabelle annuali per pesca ed ormeggio. Quindi… “che ne parlamm a ‘ffa?”