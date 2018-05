Proprio così, a Positano di fronte la Chiesa a Piazza Gioia è stato trovato un “cimelio” proveniente dal futuro, probabilmente dal 2056, sul territorio immediatamente gli esperti della Nasa e di SpaceX, entrambe compagnie aerospaziali statunitensi tra le più famose al mondo, che si sono precipitati ieri notte direttamente dal loro quartier generale. Decollati con un jet privato dalle rispettive sedi in nottata sono atterrati stamattina presto all’aereoporto di Salerno e verso le 6 del mattino sono giunti a Positano cominciando subito le ricerche!

Incredibile!

Ci avete creduto vero? 😛 Stiamo scherzando, probabilmente non sarà altro che la biglietteria della Villa Romana, tesoro alquanto sconosciuto della Costiera Amalfitana per lungo tempo studiato dagli archeologi, sulla quale è sorta Positano.

Tuttavia, almeno per noi di Positanonews, resta un UFO fino a prova contraria, acronimo di “Unknown Flying Object” ovvero “Oggetto volante non identificato”, con il piccolo particolare che probabilmente non è volante 😀