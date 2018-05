Delfini nel Cilento, l’ultimo show davanti la costa di Scario

Ormai non si contano più gli spettacoli che i delfini offrono a chi si trova a navigare lungo la costiera cilentana. Dopo il recente show a largo di Pisciotta da parte di una coppia di cetacei, un branco di delfini ha incantato con salti e piroette chi si trovava su un’ imbarcazione a largo del Golfo di Policastro . Rino Di Donna, che vive a Sapri, si trovava sul natante e non si è lasciato sfuggire l’opportunità di filmare lo spettacolo. I delfini hanno giocato davanti all’imbarcazione per diversi minuti. In alcuni momenti sembrava volessero salire a bordo. Da queste parti appaiono sempre più frequentemente. Un buon segno per la qualità delle acque, anche se per questo aspetto ci sono dati Arpac e bandiere blu che lo attestano ampiamente anche per la stagione balneare 2018.

di Antonietta Nicodemo IL MATTINO