De Luca: «Stop al traffico caotico del porto di Salerno»

«O si risolve il problema del traffico sul viadotto Gatto, oppure il Comune deve immediatamente vietare l’ingresso dei tir in città». È questo, in estrema sintesi, il pensiero del presidente della Regione,Vincenzo De Luca , che, nel consueto appuntamento settimanale su LiRa, ha lanciato un aut aut all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale e agli operatori del porto cittadino. E il tempo concesso per risolvere il problema è minimo. In caso contrario si passerà al contrattacco, interdicendo il transito ai camion. Che, a detta non solo di De Luca, sono i veri colpevoli dei chilometrici serpentoni di lamiera che colorano l’asfalto cittadino, creando non pochi disagi a studenti e pendolari. Un dato di fatto secondo De Luca inconfutabile in quanto sono proprio i mezzi pesanti che fanno la spola dal porto i “colpevoli” dei mega ingorghi che si sono verificati in questi giorni. E, proprio per questo motivo ha invitato il Comune a correre ai ripari, utilizzando anche le maniere forti.

Come? Addirittura bloccando i camion, qualora l’Autorità di sistema portuale, di concerto con gli imprenditori marittimi e dei trasporti, non dovesse trovare, in tempi rapidi, una soluzione. «Se dovesse continuare ancora questa situazione – ha ammonito De Luca – credo che sia doveroso per il Comune di Salerno emettere un’ordinanza di divieto d’ingresso ai camion. Così tutti si svegliano, quando devono programmare le cose, evitando di scaricarle sulla città».

Dunque De Luca, come già fatto in altre occasioni, ha suonato la sveglia all’Amministrazione comunale “consigliando” i provvedimenti da adottare per risolvere la questione che sta mandando in tilt la circolazione veicolare in città.

