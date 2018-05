Dama di Corte pomodoro della Reggia di Quisisana Marianna D’Auria “Felice di essere contadina”

Dama di Corte pomodoro della Reggia di Quisisana siamo qui a Castellammare di Stabia sotto il Vesuvio. Abbiamo scoperto da poco questi pomodori e cerchiamo di contattare Marianna D’Auria la titolare di questa piccola impresa

“Ci tengo a sottolineare che noi ci troviamo nella Reggia di Quisisana , in questo posto straordinario – ci dice mentre corre a Napoli di sabato per il lavoro che le porta la sua azienda – . Dama deriva da dama di corte, la mia famiglia era qui da generazioni . Sono felice di essere contadina”

Come ti è nata questa passione? “Non è facile trovarsi uno spazio che ti dia soddisfazioni, ma io lo ho trovato. Siamo qui nell’orto di Re Ferdinando. Ma si tratta solo di una passione e di una nicchia, tre ettari che danno sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio”

Scegliamo la foto dalla pagina Facebook per parlarne, in attesa di approfondire. “Mi rappresenta, sono anche un pò dura, bisogna esserlo…”. Donna decisa, in gamba, una piccola imprenditrice che ci mette tanta energia e impegno e l’Enogastronautanews di Positanonews non può non parlarne. Una donna che ha preso in mano il suo destino ed è felice per averlo fatto , con tanti sacrifici, impegno condito da intelligenza e competenza.

Ora queste pomodoro lampadine e pendolino tipiche dell’area stabiese, sono un marchio utilizzato solo da ristoranti di qualità e pizzerie gourmet.

Una piccola, ma bella storia di un territorio che nasconde tante bellezze come questa

Pomodori Dama a Castellammare

Via degli Ippocastani, 4

Tel. 334.8327242

www.damafoodquisisana.com